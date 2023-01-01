SMM Накрутка
в социальных сетях

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Накрутить платно

Накрутить бесплатно

227 тыс.

Всего клиентов

2 млн.+

Всего заказов

1212

Заказов за 24 часа

TrendoWay предлгает набор инструментов для быстрой и бюджетной раскрутки Ваших каналов и аккаунтов в социальных сетях и популярных приложениях

На основе нашего опыта, быстрее всего растут каналы/профили, авторы которых используют накрутку либо покупают готовые аккаунты с подписчиками

Платная накрутка без ограничений

Платная накрутка включает в себя более разнообразный объем услуг и социальных сетей, а так же не имеет ограничений по времени. Вы так же можете получать информацию о Ваших текущих заказах в личном кабинете

Instagram

Instagram*

YouTube

YouTube

Вконтакте

Вконтакте

Telegram

Telegram

Twitter

Twitter

Facebook

Facebook

Одноклассники

Одноклассники

Tik-Tok

Tik-Tok

Twitch

Twitch

Сайт - ссылки

Сайт - ссылки

Сайт - траффик

Сайт - траффик

Linkedin

Linkedin

Pinterest

Pinterest

SoundCloud

SoundCloud

iOS, Android

iOS, Android

Яндекс.Дзен

Яндекс.Дзен

Clubhouse

Clubhouse

Rutube

Rutube

Likee

Likee

Trovo

Trovo

Discord

Discord

Reddit

Reddit

Spotify

Spotify

Snapchat

Snapchat

Бесплатная накрутка раз в 30 минут

Список бесплатных услуг для накрутки, которую Вы можете заказывать раз в 30 минут. Будьте внимательный с указанием ссылки, изменить ее будет нельзя

Instagram

50

Подписчиков в Инстаграм

Instagram

50

Лайков в Инстаграм

Instagram

100

Просмотров историй Инастаграм

Tik-Tok

100

Просмотров в ТикТок

Tik-Tok

10

Подписчиков в ТикТок

Tik-Tok

25

Лайков в ТикТок

Tik-Tok

25

Лайков на стрим в ТикТок

Вконтакте

10

Подписчиков ВК

Вконтакте

25

Лайков на запись ВК

Вконтакте

100

Просмотров на запись ВК

Telegram

50

Реакций 👍 😍 👏🔥 🎉 ❤️🥰😁 на пост Телеграм

Telegram

50

Реакций 👎💩😢🤮😱 на пост Телеграм

Telegram

10

Подписчиков Телеграм

Telegram

200

Просмотров на запись Телеграм

YouTube

10

Подписчиков на канал Ютуб

Likee

5

Репостов в Likee

Likee

10

Фолловеров в Likee

Likee

5

Лайков в Likee

YouTube

20

Лайков на видео Ютуб

Twitch

10

Зрителей на стрим Твич

Twitter

100

Впечатлений в Твиттер

Twitter

100

Просмотров на пост Твиттер

Twitter

100

Кликов на профиль Твиттер

Twitter

50

Просмотров на видео Твиттер

Facebook

20

Лайков на пост Фейсбук

Сайт - траффик

100

Трафик на сайт с Google

Instagram

100

Трафик на сайт с Yandex

Сайт - ссылки

100

Трафик на сайт с Wikipedia

SoundCloud

10

Подписчиков в Soundclub

SoundCloud

10

Лайков в Soundclub

SoundCloud

50

Прослушиваний в Soundclub

Как это работает

Используем накрутку с умом

Сделать контент привлекательным для пользователей важный шаг на начальном этапе продвижение своего канала/профиля в социальных сетях. Так же остро встает проблема о привлечении пользователей на канал

1 Делаем контент привлекательнее

Люди хотят следить за аккаунтами в социальных сетях с качественным контентом. Но у них часто нет ни времени, ни терпения, чтобы оценить профиль или канал в соц.сетях. Вместо этого они полагаются на количество лайков учетной записи или количество просмотров и подписчиков, чтобы решить, нажимать ли кнопку «Подписаться».

2 Продвигаемся за счет алгоритмов

Современные социальные сети используют самостоятельные алгоритмы продвижения каналов и профилей в социальных сетях. Один из основных алгоритмов это анализ пользовательской активности и чем больше лайков, подписчков или просмотров на Вашем профиле/канале, тем более вероятнее что вы попадете в рекомендации социальной сети

3 Следим за ростом

Используя комбинацию из привлекательного для пользователя контента и использования алгоритмов продвижение социальных сетей, можно добиться очень хороших результатов в социальных сетях, за короткие сроки, при этом быстро не значит дорого. Trendoway сохранит Ваше время и деньги, и станет полезным инструментом в вашем путешествии в ТОП

Все еще любопытно?

Почему TrendoWay лучший сервис для SMM накрутки?

Большинство сервисов по накрутке, предлагает накрутку ботов с помощью автоматизированных программ, которые социальные сети легко обнаруживают, в последствии Ваш канал или профиль может пострадать от санкций соц.сети

Trendoway предлагает пользователям безопасный и надежный сервис по накрутке аккаунтов в социальных сетях. Мы используем современные технологии для обхода алгоритмов обнаружения накрутки, чтобы гарантировать безопасность вашего аккаунта. Также мы предлагаем гибкие цены и разнообразные услуги по накрутке по разным критериям.

Быстрые результаты

Вам не придется ждать ваших лайков, просмотров или подписок. TrendoWay начинает работу над вашим заказом немедленно, и мы обещаем доставку в течение 24 часов или меньше.

Гарантия удовлетворения

TrendoWay хочет, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно на протяжении всего процесса. Мы предлагаем полный возврат средств за любой заказ, который не был выполнен должным образом.

Опытная служба поддержки

У нас есть обученный, дружелюбный персонал службы поддержки клиентов, доступный 24/7, чтобы ответить на все ваши вопросы и сделать ваш опыт максимально простым и эффективным.

Все еще не уверены? Ознакомьтесь с отзывами наших клиентов, а затем нажмите здесь, чтобы начать с лучшим поставщиком услуг социальных сетей: TrendoWay!

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Отзывы о TrendoWay

4.6из 5
Пользователи оценивают нас как:Отлично
4.6/5 на основе 6 отзывов
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😍😍🤩🤩🤩💯💯💯👌👌👌
Ахмаджон
В принципе очень полезный сервис, что бы показать искусственную активность у себя вы группе. Особенно, когда ты только начал этим заниматься, люди видят что тебя кто то читают и начинают следить за твоим каналом. Советую всем пользоваться сервисом trendoway)
savite8236
сервис мне нравиться, но если действительно хочешь развиваться, не ограничивайтесь только данным сервисом, работайте сами(без труда -как говориться-рыбка так и будет в пруду), сервис подходит для развития бизнеса в сети.
ozon-inter 111
Сайт нельзя назвать стопроцентно хорошим или стопроцентно плохим. Есть много нюансов. В первую очередь нужно понять, что именно вы хотите получить от такой накрутки. Если набрать в свою группу подписчиков, то не очень хорошая идея. Дело в том, что они будут нецелевыми. А вот если нужны лайки или комментарии, то в этом уже есть свой смысл.
44yuliya44
Иногда бывает долго (ночью) Благодаря этому сайту можно раскрутить свои аккаунты и группы в соц. сетях абсолютно бесплатно!! Хороший и удобный сайт для ресурсов по продвижению, групп блогов каналов в соц сетях и т. д
Agullty
Добрый вечер. Пользуюсь данным сервисом, уже на протяжении 1 месяца.Очень довольна, очень выгодно, дешево, быстро. Хороший способ накрутить себе подписчиков.Хочу сказать огромное спасибо разработчикам.
Гульзарям
Раскручивала канал в телеграм. Всё прошло отлично, блокировок не было, отписки минимальные, но это норм при накрутках. Сейчас хочу попробовать в контакте раскрутить группу. Посмотрим, как там сработает, но думаю все норм будет. Поддержка поддерживает, на все вопросы отвечают
Николай
Сайт хороший, всё устраивает. Качественные и быстрые подписчики.
Александр
Все супер
Ксения
хороший сайт мне понровилось работаеть хорошо
jasur
Мне очень приятно, что есть такие проэкты которые не бирут реальных денег
malish009
😍😍🤩🤩🤩💯💯💯👌👌👌
Ахмаджон
В принципе очень полезный сервис, что бы показать искусственную активность у себя вы группе. Особенно, когда ты только начал этим заниматься, люди видят что тебя кто то читают и начинают следить за твоим каналом. Советую всем пользоваться сервисом trendoway)
savite8236